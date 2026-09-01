Weer dinsdag minder wisselvallig, maar nog wel kans op een bui

Het is dinsdag minder wisselvallig in vergelijking met maandag, maar helemaal droog is het niet. Vooral dinsdagochtend kan er in het zuidoosten en oosten een enkele bui vallen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Dinsdagmiddag is het op veel plaatsen droog en laat de zon zich vaak zien. Een heel aardig begin van de meteorologische herfst en de maand september. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden bij een matige westenwind. Dinsdagmiddag waait het langs de Wadden vrij krachtig, windkracht 5.

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht neemt de kans op een enkele bui toe, vooral in het noordwesten en midden van het land. De temperatuur zakt daarbij plaatselijk in het oosten naar 8 à 9 graden. Langs de kust waait het nog vrij krachtig uit het zuidwesten.

Woensdag breekt af en toe de zon door, maar er trekken ook een paar buien over het land. Woensdagmiddag kunnen we 21 à 22 graden verwachten en vooral langs de Wadden waait het nog vrij krachtig uit het westen.

Licht wisselvallig weer houdt aan

De rest van de week houdt het licht wisselvallige weer aan. Er is zeker ruimte voor de zon, maar er trekken ook enkele buien over het land. Het is niet koud, met op donderdag en vrijdag gemiddeld een temperatuur rond de 23 graden. Normaal ligt de temperatuur rond de 20 graden.

In het weekend worden geen grote hoeveelheden regen verwacht. Vaak is het gewoon droog met van tijd tot tijd zon. In de middag blijft het kwik prima op niveau, rond de 21 à 22 graden.