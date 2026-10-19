Weer deze week: eerst rustig, daarna regen en veel wind

Het weer laat deze week twee verschillende kanten zien. Eerst blijft het nog redelijk rustig, maar vanaf woensdag krijgen we steeds vaker te maken met regen en wind, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Maandagmiddag breekt de bewolking vanuit het oosten steeds vaker open, maar in het midden en westen van het land kan de bewolking nog een tijdje hardnekkig zijn. Het wordt uiteindelijk 13 tot 15 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag klaart het flink op vanuit het oosten. Er blijven waarschijnlijk alleen nog wat hoge sluierwolken over. Verder is het helder. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden in het binnenland. Aan zee blijft het met zo'n 9 graden wat zachter. Het waait vrij stevig, want aan zee staat een vrij krachtige tot krachtige oostenwind, windkracht 5 tot 6.

Dinsdag zonnig

Dinsdag krijgt het midden en noorden van het land volop ruimte voor de zon. In het zuiden neemt de bewolking in de middag toe. In Zuid-Limburg kan een spatje regen vallen, maar veel stelt het niet voor. De temperatuur loopt op naar 12 tot 14 graden bij een stevige oostenwind. Boven land waait het matig en aan zee krachtig, met windkracht 6. Door de wind voelt het een stuk frisser aan.

Vanaf woensdag breekt een zeer wisselvallige periode aan. Tot zeker halverwege volgende week is het een komen en gaan van storingen. Vrijdag kan het flink gaan waaien, maar hoe sterk de wind precies wordt, hangt af van de koers die een depressie gaat volgen.