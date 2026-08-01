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Na warm weekend weer tropische hitte, dinsdag kans op onweer

Weerbericht

Vandaag, 08:19

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Voor het zuidoosten van het land geldt ook zaterdag nog code geel vanwege de aanhoudende hitte. Verder laat de zon zich op veel plaatsen zien. Alleen in het noordwesten komt meer bewolking voor en kan lokaal een bui vallen.

Zaterdagmiddag ontstaan in het binnenland enkele stapelwolken. In het noordwesten wordt het 20 tot 22 graden. Elders loopt de temperatuur op naar 24 tot 28 graden. Zondag blijft het overal droog en wordt het iets warmer. Vooral in het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot bijna 30 graden.

Tropisch en onweer na het weekend

Maandag wordt opnieuw een warme zomerdag. De zon schijnt geregeld en in het binnenland kan het 31 tot 32 graden worden. Op de Waddeneilanden blijft het met ongeveer 25 graden een stuk koeler. Dinsdag wordt het opnieuw broeierig warm. In de loop van de dag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe.

Meer informatie over het weer dit weekend en daarna hoor je in bovenstaande video van weervrouw Laura Osinga.

Door Redactie Hart van Nederland
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