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Na weekend vol buien wordt het weer flink zachter: tot 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 08:28

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Na een weekend met flinke buien en stevige wind staat Nederland een zachtere week te wachten. Zondag blijft het nog wisselvallig met temperaturen rond 14 tot 15 graden, maar vanaf dinsdag gaat het kwik flink omhoog. Woensdag kan het in het zuiden zelfs 20 graden worden. Dat meldt weervrouw Laura Osinga.

Vooral in het noorden trekken zondagochtend stevige buien over. Daarbij kunnen onweer, windstoten en veel regen in korte tijd voorkomen. In het zuiden wordt het in de loop van de dag op steeds meer plaatsen droog en krijgt de zon meer ruimte. Ook neemt de wind geleidelijk af.

Maandag vaker droog

Volgende week ziet het weer er een stuk vriendelijker uit. Zo kan het woensdag gemiddeld 18 graden worden. In het zuiden stijgt de temperatuur zelfs naar 20 graden. In bovenstaande video vertelt Osinga meer over het weer van volgende week.

Door Redactie Hart van Nederland
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