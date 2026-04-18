Weekend begint zonnig, maar buien zorgen voor afkoeling

Zonaanbidders konden hun geluk niet op tijdens de afgelopen lenteachtige dagen, maar daar komt dit weekend verandering in. De dag begint nog vriendelijk, vooral in het midden en oosten van het land. Daar laat de zon zich zien en kan het kwik oplopen tot zo'n 11 tot lokaal 14 graden. Vanuit het zuidwesten schuift bewolking binnen en in het westen valt al snel regen.

In de middag trekt de regen verder het land in en krijgen ook het midden en oosten te maken met buien. De temperatuur stijgt nog even, maar daalt later merkbaar en komt uiteindelijk uit tussen 13 graden in het westen en 18 graden in het zuidoosten. In het westen klaart het later juist weer op en komt de zon terug. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.

Zaterdagavond kan er in het zuidoosten nog wat regen vallen. De nacht verloopt verder droog, al kan er in het noordoosten plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt flink, naar waarden tussen 4 en 8 graden.

Buien en onweer

Zondag blijft het wisselvallig met verspreid buien, lokaal mogelijk met onweer. Het wordt met 13 tot 14 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Ook daarna blijft het nog even koel, al lijkt het vanaf dinsdag weer droger te worden.

Wil je weten vanaf wanneer we het lenteweer weer kunnen verwachten? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het je in de bovenstaande video.