Waterstanden blijven laag: krijgen we een nieuw laagterecord?

Ondanks de regen van het afgelopen weekend en een lichte stijging van de rivierstanden zullen de waterstanden voorlopig laag blijven. De verwachting is dat het peil de komende weken weer gaat dalen door aanhoudende hogedruk en nauwelijks neerslag, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Als de huidige verwachting uitkomt, is een nieuw laagterecord in de Rijn bij Lobith aan het einde van deze maand niet uit te sluiten. Ook neemt het neerslagtekort weer toe en komt boven de grens van de 5 procent droogste jaren uit.

Lokaal veel regen

We werden de afgelopen dagen getrakteerd op een aardige plons regen. De meeste neerslag viel in het noorden van het land. Op sommige plaatsen viel in twee dagen tijd tot wel 50 millimeter. Verder naar het zuiden viel aanzienlijk minder regen en ook de stroomgebieden van de Maas en de Rijn kwamen er bekaaid vanaf.

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Hogedrukgebied

Een hogedrukgebied vanaf de Azoren trekt de komende dagen naar Centraal-Europa en houdt storingen op afstand. Uiteindelijk verschijnt er komend weekend vanuit het westen een nieuw hogedrukgebied. Tijdens deze wisseling van de wacht tussen deze twee systemen kan er vrijdag wat regen vallen, maar lang niet genoeg om een groot effect te hebben op de waterstanden.

Volgende week, vanaf 21 oktober, domineert een groot hogedrukgebied ten noorden van ons land het weerbeeld in Noord- en Centraal-Europa. Regen van betekenis zit dan niet in de verwachting.

In deze periode zullen de waterstanden langzaam verder dalen. Op basis van de huidige verwachting is een nieuw laagterecord bij Lobith aan het einde van deze maand niet uit te sluiten, mocht er weinig regen vallen en hogedrukgebieden blijven domineren.