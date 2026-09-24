Warmterecords in zicht: volgende week kan het 28 graden worden

Na een frisse start laat de zon zich donderdag goed zien. De komende dagen loopt de temperatuur bovendien steeds verder op, meldt meteoroloog Robert de Vries. Vooral volgende week wordt het opvallend warm voor de tijd van het jaar en zijn zelfs nieuwe warmterecords mogelijk.

Donderdag kunnen we flink wat ruimte voor de zon verwachten. In de middag zijn er alleen nog wat stapelwolken aanwezig in het oosten en noordoosten. Elders is er wat hoge sluierbewolking, maar de zon speelt de belangrijkste rol. De temperatuur loopt op naar 17 tot 20 graden. De wind is aan zee eerst nog vrij krachtig uit het noordwesten, maar neemt in de loop van de middag geleidelijk af.

Vrijdag zonnig en warmer

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is het, op een paar sluierwolken na, overwegend helder. De temperatuur daalt flink. Lokaal komt het kwik in het binnenland uit rond de 3 graden en aan de grond ligt de temperatuur rond het vriespunt. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig.

Vrijdag beleven we een frisse start, maar daarna wordt het een zonnige dag. De temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidenwind.

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Zaterdag is er meer bewolking. Misschien valt er lokaal een beetje regen, maar veel stelt dat niet voor. Zondag krijgt de zon geleidelijk meer ruimte en met gemiddeld 21 graden is het nog aan de warme kant.

Kans op nieuwe warmterecords

Tijdens de nieuwe werkweek loopt het kwik verder op. Vooral dinsdag en woensdag, de laatste twee dagen van september, verlopen opmerkelijk warm met gemiddeld 25 à 26 graden. In het zuiden kan de temperatuur zelfs oplopen tot zo'n 28 graden. Daarmee maken we ook kans op nieuwe warmterecords.