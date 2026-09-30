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Warmterecord uit 1895 kan sneuvelen: lokaal 28 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:22

September neemt afscheid met uitzonderlijk hoge temperaturen. Na de recordwarmte van maandag kan het woensdag in het oosten maar liefst 28 graden worden. Daarmee sneuvelt waarschijnlijk een warmterecord dat al sinds 1895 staat. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

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Op 30 september 1895 werd in Winterswijk 26,8 graden gemeten. Woesndag komt de temperatuur daar naar verwachting ruim bovenuit. De dag begint bovendien met flink wat zon.

Na de warmte volgt regen

In de loop van woensdag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later in de middag kan in het zuidwesten wat lichte regen vallen. In de avond en nacht trekt een front over Nederland en gaat het enige tijd regenen. In het zuidwesten is daarbij ook kans op onweer. Echt afkoelen doet het nog niet: 's nachts blijft het met 17 tot 19 graden opvallend zacht.

Ook oktober begint warm. Meer daarover vertelt De Vries je op bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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