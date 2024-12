Warme truiendag: gevoelstemperatuur net boven het vriespunt

Het is maandag waterkoud met een stevige noordoostenwind die ervoor zorgt dat de gevoelstemperatuur maar net boven het vriespunt ligt. En dat betekent dat een warme trui geen overbodige luxe is.

Het is bewolkt en vooral in de middag gaat het met name in het zuidoosten motregenen. Het wordt 5 tot 7 graden. In de nacht blijft het bewolkt en druilerig met een koude noordoostenwind. Het koelt nauwelijks af met minima rond 4 graden.

Koude wind

Dinsdag opnieuw veel bewolking, vooral in het zuiden af en toe motregen en een smerig koude noordoostenwind. Maxima rond 6 graden, maar het voelt opnieuw een stuk kouder aan.

Woensdag is het op de meeste plaatsen droog en vooral in het noorden kan de zon even doorbreken. De koude noordoostenwind gaat dan liggen. Het is niet veel warmer dan 4 graden.

Donderdag verloopt weer bewolkt, vrijdag is de kans op zon juist een stuk groter. Terwijl het donderdag 6 graden wordt, is het vrijdag amper 5 graden met kans op lichte vorst in de nacht. In het weekend wordt het weer wisselvallig. Na een waterkoude zaterdag met maxima rond 4 graden, wordt het vanaf zondag weer zachter.