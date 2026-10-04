Warme herfstdagen houden nog even aan, halverwege volgende week volgt omslag

Net als de laatste paar dagen kunnen we ook zondag genieten van veel zon en hogere temperaturen dan gemiddeld. In de ochtend kan er plaatselijk nog zeer dichte mist voorkomen, maar zodra die is opgelost, krijgen we nog een mooie nazomerdag.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Code geel is van kracht in zeven provincies. Tot 09.00 uur wordt er gewaarschuwd voor (zeer) dichte mist met soms minder dan 200 meter zicht.

Zodra de mist is opgelost, trekken er nog een paar wolkenvelden over, maar op veel plaatsen laat ook de zon zich flink zien. Het blijft vrijwel overal droog en van noord naar zuid wordt het 19 tot 22 graden.

Ook aan het begin van de nieuwe werkweek verandert er weinig. Het blijft rustig, droog en voor de tijd van het jaar vrij warm.

Omslag vanaf woensdag

Vanaf woensdag krijgen we een andere kant van de herfst te zien. De wind trekt aan, er komt meer bewolking en het gaat regenen. De rest van de week verloopt soms onstuimig, fris en wisselvallig, met temperaturen van maximaal zo'n 15 graden.

In de bovenstaande video vertelt meteoroloog Dennis Wilt wat het weer nog meer voor je in petto heeft.