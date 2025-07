Warm festivalweer de komende dagen, maar omslag in het weekend

Op een enkele bui in de ochtend na, wordt donderdag een flink zonnige dag met aangename temperaturen. Perfect weer om bijvoorbeeld vijftig kilometer door Gelderland te wandelen. Maar ook de rest van het land kan genieten van een mooie, zomerse dag. Ga je naar de Zwarte Cross? Ook dan zit je er de komende dagen warmpjes bij.

De dag begint bewolkt en regenachtig in het noordoosten van het land. Hoewel de rest van de dag daar droog verloopt, blijft die bewolking daar hardnekking hangen. In de rest van het land gaan we ook een droge dag tegemoet, maar dan met flink wat zon. Goed nieuws dus voor 4Daagse-lopers. Na het behoorlijk natte pak dat ze woensdag hebben gehaald, komen ze vandaag droog aan.

Geen fan van de zon? Geen zorgen, die zal zich donderdag niet continu laten zien. Er trekken af en toe ook wolkenvelden over het land. De temperaturen zijn ook aangenaam. Donderdag begint fris met temperaturen rond de 17 graden in heel het land. Die klimmen in de loop van de dag op naar 21 graden in het noorden van het land, 24 in het midden en 26 graden in het zuiden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is zwak tot matig.

Tropische temperaturen en onweer

Donderdagavond en -nacht blijft het droog in het noordoosten, maar blijft het bewolkt. In de rest van het land krijgen we te maken met flinke opklaringen en daalt de temperatuur lokaal naar 10 graden in het binnenland en rond de 15 graden aan de kust. De wind stelt over het algemeen weinig voor.

Ook vrijdag komen er in het noordoosten hardnekkige wolkenvelden voor, met een spatje regen in de ochtend. De rest van het land kan opnieuw rekenen op flink wat zon. Het wordt 23 graden in het noordoosten en lokaal 29 graden in het zuidoosten van Zeeland. Er staat weinig wind.

Dan heb je er dus al twee warme, droge en behoorlijk zonnige dagen opzitten als je staat te høken op de Zwarte Cross. Daar komt zaterdag verandering in. Hoewel het tropisch warm kan worden in het zuiden en zuidoosten met 30 graden, neemt 's middags de kans op een (onweers)bui toe. Ook in de rest van het land wordt het warm, met temperaturen rond de 28 graden.

Zondag gaan die temperaturen alweer een paar graden omlaag en trekken er meer buien over het land. Ook is er kans op onweer. Volgende week is het wisselvallig zomerweer, met elke dag buien en middagtemperaturen rond de 22 graden.