Volop zon vandaag, maar herfstachtig weer met veel buien is in aantocht

Het is een zonovergoten dag zaterdag. De lucht blijft strakblauw en we kunnen temperaturen verwachten tot wel 25 graden. Geniet er zaterdag nog maar van, want volgende week staat herfstweer voor de deur. Dat meldt weerman Robert de Vries.

Het is nu nog wat fris, zo'n 12 graden in het oosten en noordoosten. In het westen is het een graad of 14. De wind houdt zich rustig, en dat zal in de middag ook nog wel zo blijven. In het zuiden van het land kan het zomers worden met een graad of 25. Ook in de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden is het prima nazomerweer met zo'n 22 graden.

Herfst

Die strakblauwe lucht is zondag, als de astronomische herfst begint, verdwenen. De dag start wel zonnig, maar in de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Wel blijft het droog en kan het in het oosten zelfs nog 25 graden worden.

Vanaf maandag krijgen we dan te maken met echt herfstweer. Er gaan flink wat buien vallen en de temperatuur gaat omlaag naar 17 graden. De zon schijnt weinig en er zal steeds meer wind waaien. Later in de week kan het zelfs zeer onstuimig worden.