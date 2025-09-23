Veel zon, weinig regen: herfstweer trakteert op rustige dagen

Het zonnetje schijnt deze dinsdagochtend en ook de komende dagen zal dat nog het geval blijven. Op een enkele bui na blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het gemiddeld 16 tot 17 graden. Wel is er een kans op een koude nacht met vorst, vertelt Hart van Nederland-weerman Stefan van der Gijze.

Dinsdagochtend begint vroeg met wat vorst, maar wordt opgevolgd met perioden van zon met op de meeste plekken geen regen. Alleen in het noorden en langs de westkust valt een enkele regenbui bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vorst

In de middag valt er voornamelijk in het noorden van het land nog een enkele lichte regenbui. Op andere plaatsen blijft het droog en stijgt de temperatuur tot ongeveer 17 graden bij een matige noordoostenwind.

Dinsdagavond zijn er brede opklaringen met alleen in het zuiden van het land wat sluierbewolking. Het blijft overal droog en het gaat opnieuw flink afkoelen tot rond 2 of 3 graden in het noordoosten van het land met kans op vorst tot rond de 10 graden langs de kust.

Zacht herfstweer

Woensdag lijkt wat betreft het weer veel op dinsdag. Er is dan opnieuw veel zon met soms wat sluierbewolking, maar verder blijft het droog. Alleen in Limburg kan meer bewolking voorkomen met misschien een klein beetje regen. Het wordt in de middag opnieuw rond de 17 graden maar het kan door de wind wel een stuk frisser aanvoelen dan dat.

De dagen daarna blijft het zacht herfstweer met vrij veel zon en houden de meeste plaatsen het ook droog. Het zuidoosten van het land blijft gevoelig voor wat meer bewolking en mogelijk een enkele bui. De middagtemperaturen lopen van gemiddeld 17 graden op naar 18 of 19 graden in het weekend.