Veel zon vrijdag, maar regenachtige dagen staan voor de deur

De dag begon fris, met op sommige plekken zelfs temperaturen vlak boven het vriespunt aan de grond. Maar dat frisse gevoel verdwijnt snel. De zon laat zich al snel zien en de temperatuur loopt in de loop van vrijdagochtend al op naar 17 tot 19 graden. Dat meldt weerman Robert de Vries.

In de middag wordt het op veel plekken in het binnenland zomers warm, met maxima van 25 tot 26 graden. In het noordwesten blijft het met zo’n 22 graden iets koeler. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten, waardoor het al met al een aangename zomerdag wordt.

Regen op komst

Dit zomerse weer blijft niet heel lang hangen. In het weekend en begin volgende week wordt het wisselvalliger. Er komt meer bewolking en verspreid over de dagen vallen er buien, vooral op zondag en maandag. Ook de temperatuur doet een stapje terug: begin volgende week blijft het rond de 18 graden, met een stevige westenwind erbij.

Vanaf woensdag ziet het er weer beter uit. Dan stijgt de temperatuur opnieuw en wordt het op veel plekken weer volop zomers warm.