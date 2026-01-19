Veel zon en koud deze week, echt winterweer blijft uit

De dag begint in het noorden en noordwesten nog met mist en lage bewolking, maar die trekt geleidelijk weg. In de middag krijgt heel Nederland de zon te zien en blijft het overal droog bij 4 tot 8 graden. Ook de komende dagen is er veel zon. Richting het weekend neemt de bewolking toe en is er kans op wat lichte regen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

