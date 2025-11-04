Veel bewolking, maar zon laat zich af en toe zien

Bewolking voert de komende dagen de boventoon, maar er zijn ook momenten waarop de zon zich laat zien. De wind blijft uit het zuiden waaien en het blijft voorlopig overal droog. Richting het weekend verandert het weerbeeld langzaam.

Er trekt maandag veel bewolking over het land, al laat de zon zich af en toe zien, vooral in het zuiden. Het blijft overal droog en zacht met zo’n 16 graden. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

In de avond en nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In het noordwesten kan een spatje regen vallen. De temperatuur daalt naar 7 à 8 graden in het binnenland en rond 10 graden aan zee.

Woensdag overheersen wolkenvelden, met in het oosten en zuidoosten de meeste zon. Het blijft droog en zacht met 16 tot 18 graden. De zuidelijke wind blijft matig tot vrij krachtig.

Temperatuur daalt

Donderdag en vrijdag blijft het zacht, met maxima rond 16 à 17 graden. Vrijdag schijnt de zon het vaakst. In het weekend neemt de bewolking toe en kan plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperaturen dalen naar 13 à 14 graden, en na het weekeinde verder richting 10 graden. Veel neerslag wordt voorlopig niet verwacht.