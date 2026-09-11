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Vandaag eerst regen, vanmiddag zon en maximaal 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 08:00

Het weer wisselt de komende dagen, meldt meteoroloog Robert de Vries. Vrijdag valt eerst wat lichte regen, maar in de loop van de middag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden. Langs de kust kan de wind in de ochtend vrij krachtig zijn.

In de nacht naar zaterdag kan in het binnenland dichte mist ontstaan. Zaterdag lost die geleidelijk op en volgt een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en met 20 tot 24 graden wordt het aangenaam warm.

Zondag weer buien

Zondag neemt de bewolking toe en vallen er buien. Het wordt gemiddeld zo'n 20 graden. Volgende week blijft het licht wisselvallig, met af en toe zon. Vanaf woensdag daalt de middagtemperatuur naar ongeveer 17 tot 18 graden.

Door Redactie Hart van Nederland
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