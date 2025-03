Van strakblauw naar grauw: kou en regen op komst

De afgelopen dagen genoten we van strakblauwe luchten en zacht lenteweer, maar daar komt nu een einde aan. De temperaturen duiken omlaag en de zon maakt plaats voor bewolking en neerslag.

Dinsdag begint op veel plekken in Nederland somber, met dikke bewolking en lokaal wat motregen. Vooral in het noorden kan het af en toe licht spetteren. In de loop van de dag klaart het vanuit het noordwesten op, maar in het zuidoosten blijft het grotendeels grijs en druilerig. De temperatuur haalt maximaal 8 tot 10 graden, flink frisser dan de afgelopen dagen. De wind neemt toe en waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten.

In de avond en in de nacht koelt het flink af, met op sommige plekken zelfs lichte vorst.

Dagen erna

Woensdag blijft het wisselvallig, met een mix van zon en buien die lokaal hagel kunnen brengen. Donderdag wordt de meest onstuimige dag, met buien die korrelhagel of zelfs een klap onweer kunnen bevatten. Vrijdag blijft het fris met nog enkele maartse buien, maar ook wat meer ruimte voor de zon. Overdag blijft het bij maximaal 8 graden, terwijl de nachten kouder worden met minima rond -3 graden.

Komend weekend lijkt het weer wat droger te worden, met steeds vaker zon. Toch blijft het voorlopig aan de frisse kant. Pas na het weekend kan het zachter lenteweer terugkeren.