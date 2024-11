Van grauw, vochtig en rustig herfstweer naar zon en regen komende week

Zondag blijft net als de voorgaande dagen hetzelfde: grauw, vochtig en rustig herfstweer. Maar gelukkig komt er morgen wat verandering in. De lucht wordt morgen schoongewaaid en komt de zon weer tevoorschijn afgewisseld met regen.

Het blijft dus vandaag aanhoudend grijs met soms wat licht regen of motregen. De wind is al wel iets aangetrokken en gedraaid naar het zuidelijke richtingen. Misschien dat hierdoor vanmiddag eens af en toe wat scheuren in het wolkendek vallen waardoor het net iets vriendelijker oogt met een glimpje van de zon. Ook is het iets zachter met lokaal weer dubbele cijfers op de thermometer, rond 10 graden.

Vanavond verandert er nog weinig, maar in de loop van de nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het koelt dan af naar een graad of 6.

Paraplu en lampion

Morgenochtend trekt de regen via het zuidoosten het land weer uit en draait de wind naar het noordwesten en trekt flink aan. Er vallen buien, maar de zon is ook eindelijk weer te zien. Met 12 graden is het iets zachter. 's Avonds zal er hier en daar een regenbui vallen. Neem dus voor de zekerheid een paraplu mee als je met de lampion naar buiten gaat voor Sint Maarten en trek een jas aan als je carnaval gaat inluiden in het zuiden. De rest van de week weer rustiger, droger en vooral ’s nachts kouder.