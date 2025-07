Typisch Hollands zomerweer op komst: zon, regen én onweer

Het weerbeeld deze week is allesbehalve saai: we krijgen een mix van zon, buien en af en toe een klap onweer. De temperaturen blijven redelijk zomers, maar het blijft oppassen voor een nat pak.

Maandag begint op veel plekken droog met enkele mistbanken. Die lossen snel op. Later in de ochtend vallen de eerste buien in het zuidwesten, die zich in de middag verder over het land verspreiden. Daarbij is ook kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het oosten, bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag wisselen opklaringen en buien elkaar af, bij temperaturen tussen de 14 en 16 graden. Ook dinsdag blijft het wisselvallig, met buien die vooral over het midden en oosten van het land trekken. Lokaal kan daarbij opnieuw onweer ontstaan. Tussendoor is er ruimte voor zon. Het wordt maximaal 21 tot 23 graden, met een westenwind.

De rest van de week blijft het wisselvallig: typisch Hollands zomerweer, met zon maar ook iedere dag kans op buien. Richting het weekend laat de zon zich iets vaker zien en worden de buien minder talrijk.