Tropische hitte houdt aan: dinsdag temperaturen tot 34 graden

Na een zwoele tropennacht met minimumtemperaturen rond de 20 graden loopt het kwik vandaag opnieuw snel op. Het Nationaal Hitteplan is nog van kracht en vanwege de tropische hitte geldt code geel.

Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het oosten komen nog enkele wolkenvelden voor. Dat zijn restanten van buien die afgelopen nacht over het land trokken. In de middag wordt het op veel plaatsen tropisch heet met temperaturen van 30 tot 34 graden.

Later op de dag kans op onweer

De wind trekt gedurende de dag aan en draait van zuid naar zuidwest. Daardoor wordt het later in de middag vooral in de kustregio's aangenamer. Landinwaarts kunnen enkele regen en onweersbuien overtrekken.

Vanaf woensdag minder warm

Woensdag zorgt een aantrekkende zuidwestenwind voor aangenamer zomerweer. Er zijn geregeld zonnige perioden en de maximumtemperatuur ligt rond de 25 graden.

De rest van de week blijft het enkele graden minder warm. Er zijn zonnige perioden en er is kans op een enkele bui. Volgens de verwachting is dat niet voldoende om de droogte te verhelpen.