Tropisch zomerweer op komst: dit weekend mogelijk 30 graden

Na weken van wisselvallig en koel zomerweer lijkt er nu écht verandering op komst. Woensdag is een overgangsdag naar zonniger én warmer weer.

De dag begint op veel plekken met flink wat zon. In het noorden trekken ook wolkenvelden over, en daar kan lokaal een lichte bui uit vallen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Wel ontstaan er wat stapelwolken landinwaarts en kan er sluierbewolking overdrijven. Op de Wadden staat in de ochtend nog een stevige westenwind, maar elders is de wind zwak tot matig. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Waddeneilanden tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land.

Tropische waarden

Ook donderdag en vrijdag is het nog niet helemaal strakblauw, met af en toe wat bewolking. Maar richting het weekend breekt de zon steeds vaker door. Daarbij stijgt de temperatuur geleidelijk, met zaterdag en zondag mogelijk lokaal tropische waarden van 30 graden.