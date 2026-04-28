Temperatuur schiet omhoog: vrijdag 26 graden in deel van het land

De dag begint met wat wolkenvelden, maar regen hoeven we niet te verwachten. In de middag klaart het vanuit het noorden steeds verder op en breekt de zon door. Vooral in het zuidoosten wordt het aangenaam, met lokaal 21 graden. Op de Wadden blijft het met zo'n 12 graden een stuk frisser. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

In de avond en nacht is het kraakhelder en koelt het flink af. Woensdag schijnt de zon weer volop en loopt de temperatuur op tot 20 graden.

Vrijdag krijgen we mogelijk de eerste zomerse dag. De Vries vertelt daar meer over in de video hierboven.