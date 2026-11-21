Gestrooid wordt er in deze tijd van het jaar veel, met kruidnoten. Maar ook inmiddels weer met zout. Want lokaal kan het glad worden in het binnenland. Strooi-ploegen zijn op verschillende plekken uitgerukt, waaronder in Limburg bij Horst aan de Maas.

Op zaterdag is er al 40.869 kilogram zout gestrooid, staat bij de strooikaart van Rijkswaterstaat. Het wordt de komende nachten en ochtend koud. "Het kan lokaal glad worden in het binnenland wat het gaat op veel plaatsten licht vriezen", aldus weerman Dennis Wilt. "Er gaat ook op diverse plaatsen mist en lage bewolking ontstaan die als een ‘dekentje’ de temperatuurdaling weer tempert."