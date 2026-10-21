Rustig herfstweer voorbij: stormachtige wind en veel regen op komst

Na een lange periode van rustig herfstweer slaat het weer de komende dagen om. Richting het weekend wordt het onstuimig, met veel regen, harde wind en mogelijk zware windstoten. Vooral vrijdag wordt het spannend als een 'stormdepressie' Nederland nadert.

Woensdag en donderdag laat de zon zich nog af en toe zien en liggen de temperaturen rond de 13 à 14 graden. Maar daarna krijgt de herfst steeds meer grip op Nederland. Vanaf vrijdag wordt het een stuk onstuimiger, met geregeld buien en kans op zware windstoten. De wind trekt dan flink aan en ook in het weekend blijft het wisselvallig.

Wintertijd gaat dit weekend in

Vooral vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag kan het flink tekeergaan met regen en harde wind. Ook zaterdag en zondag blijft het herfstachtig, met temperaturen rond de 13 graden. En er verandert dit weekend nog iets: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd in. Om 03.00 uur wordt de klok een uur teruggezet naar 02.00 uur. Dat betekent een uurtje langer slapen.

Wanneer wordt het weer het slechtst en hoe zwaar worden de windstoten? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt je meer in de video hierboven.