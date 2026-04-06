Spannende nacht voor fruittelers: nu al bloesem, maar ook nog vorst

De nacht van maandag op dinsdag is een spannende voor fruittelers. Overleven hun fruitbomen de vorst?

Onder een heldere hemel en bij afnemende wind kan de temperatuur weer behoorlijk dalen. Op verschillende plaatsen in het binnenland kan het tot 1 à 2 graden vorst komen en aan de grond nog iets kouder, volgens meteoroloog Robert de Vries. De laagste temperaturen worden in het oosten en noordoosten verwacht. Sommige fruitbomen staan al in bloei en dat kan vorstschade opleveren. Toch is daar iets tegen te doen.

Laagje ijs

Sommige fruittelers hebben een beregeningsinstallatie om de bloesem te besproeien. Zodra de temperatuur onder nul komt, ontstaat er een laagje ijs om de bloesem. Het klinkt tegenstrijdig, maar bij het bevriezen van water komt door een natuurkundig proces warmte vrij, waardoor de temperatuur van de bloesem niet verder daalt dan 0 graden. Dit werkt ongeveer tot -4 à -5 graden.

Sommige telers plaatsen ook vuurpotten of speciale kachels in de boomgaard of kas om de temperatuur rond de bloesem boven het vriespunt te houden.

Bloesem beschermen

Door het zachte weer eind februari en in maart is de natuur, waaronder fruitbomen, al gaan uitlopen en op een aantal plaatsen tot bloei gekomen. Vorige week waren sommige fruittelers ook al in actie gekomen om de bloesem te beschermen.

Niet alleen de komende nacht, maar ook de nacht naar woensdag verloopt vrij koud, met lokaal mogelijk vorst. Daarna lijkt het weer iets zachter te worden tijdens de nachtelijke uren.

Vorst in april is overigens niet zeldzaam. Gemiddeld telt april vier officiële vorstdagen en op de Veluwe en in Twente zijn dat er zelfs gemiddeld zes. De allerlaatste vorstnacht in het voorjaar die in De Bilt ooit is gemeten, was op 28 mei 1961.