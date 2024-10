Rustige herfstdagen voor de boeg: overwegend droog maar wel bewolkt

De komende dagen wordt rustig en bewolkt herfstweer verwacht, met kans op een enkel buitje en lokaal wat mist. De temperaturen blijven zacht, al wordt het tegen het einde van de week wel iets kouder. Gelukkig laat de zon zich dan ook weer wat meer zien.

Woensdag kan er een enkel buitje vallen en is het bewolkt. In de ochtend kan het lokaal mistig zijn, maar dat trekt snel weer weg. In de middag blijft de bewolking hardnekkig en is er weinig ruimte voor de zon. In de kustgebieden is er wel kans op wat opklaringen. De wind blijft zwak en de temperaturen blijven aangenaam, met maximaal 15 graden – hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

In de avond en nacht blijft het overwegend bewolkt en nevelig, en lokaal kan er opnieuw mist ontstaan.

Motregen

Donderdag krijgen we opnieuw grijs, rustig en zacht najaarsweer. Het blijft op de meeste plekken droog, al kan er lokaal wat motregen vallen. De temperatuur blijft rond de 15 graden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vrijdag verandert er weinig aan het weerbeeld, al kan de wind iets toenemen vanuit het westen. In het weekend draait de wind naar het noordoosten, waardoor de temperatuur iets daalt naar 12 graden. Wel krijgt de zon dan weer meer ruimte, wat de temperatuurdaling een beetje compenseert.