Rustige herfstdagen met mist, zon en zachte temperaturen

Het weer laat dit weekend en de komende week een vriendelijk herfstbeeld zien. Er is vaak bewolking en mist, maar ook ruimte voor de zon. De temperaturen blijven opvallend zacht voor november en neerslag speelt maar een kleine rol. Alleen in het begin van de week kan er af en toe wat regen vallen.

Zaterdag start in veel delen van het land met dichte mist. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Zodra de mist oplost, breekt de zon geregeld door en is het aangenaam weer om buiten te zijn. Alleen in het noordoosten blijft de laaghangende bewolking hardnekkig, met plaatselijk wat motregen. Vanuit het zuiden ontstaan meer opklaringen. Het wordt 12 tot 14 graden en er staat nauwelijks wind, waardoor het zacht aanvoelt.

Zondag trekt er een buitje over het land, maar de zon laat zich ook dan af en toe zien. Met maximaal 15 graden blijft het vrij zacht.

Sinterklaas

Maandag verloopt droog met hier en daar zon. Dinsdag trekt er wat regen over, maar dat stelt weinig voor. Tijdens Sint-Maarten in het noorden van het land lijkt het in de avond grotendeels droog. De dagen daarna blijft het overwegend bewolkt, maar droog en zacht. Vrijdag kan het zelfs 16 graden worden, bijzonder warm voor half november. Ook de intocht van Sinterklaas op zondag lijkt zacht te verlopen, al is er wel veel bewolking.