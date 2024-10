Restanten van ex-orkaan Kirk zorgen voor grauwe herfstdag met veel regen

De herfst laat vandaag zijn druilerige kant zien. Vooral in het zuidoosten van Nederland krijgen we te maken met de restanten van ex-orkaan Kirk. Hoewel de zware windstoten ons land niet zullen bereiken, kan er lokaal veel regen vallen. In het zuidoosten wordt tussen de 30 en 40 mm neerslag verwacht, wat flink is gezien het maandgemiddelde van zo'n 75 mm voor oktober.

In de rest van het land blijft het rustiger. Het midden, oosten en noordoosten krijgen later op de dag wat regen, maar de hoeveelheden zijn beperkt. In het westen en zuidwesten blijft het grotendeels droog, met af en toe een pittige bui. Hier schijnt de zon regelmatig, met temperaturen variërend van 14 graden in een regenachtig Limburg tot 17 graden in de zonnigere westelijke regio's.

Donderdag wordt onstuimig

Donderdag wordt het vooral aan zee wat onstuimiger. De wind kan daar snelheden bereiken tot 75 km/u, maar van zware windstoten of storm is geen sprake.

De dag begint met bewolking en enkele buien die van west naar oost trekken. In de middag breekt op veel plaatsen de zon door, maar de temperatuur blijft steken rond de 14 graden.

Rustig herfstweer in het weekend

Vanaf vrijdag klaart het weer op door de invloed van een hogedrukgebied. Het blijft droog, rustig en de zon laat zich vaker zien. Dit mooie weer houdt aan gedurende het weekend, met maximumtemperaturen rond de 14 graden. 's Nachts kan het wel flink afkoelen, en in sommige gebieden is zelfs vorst aan de grond mogelijk.

Voor volgende week zijn er weersmodellen die een flinke temperatuurstijging voorspellen. Door een zuidenwind zou het zomaar boven de 20 graden kunnen worden.