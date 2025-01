Zon breekt zondag door na regenachtige start

Na een regenachtige start van de dag breekt zondag op veel plekken de zon door. Toch blijft het wisselvallig de komende dagen, met wind, buien en milde temperaturen. Van echt winterweer is voorlopig geen sprake.

De regen trekt zondagochtend naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Rond het middaguur is het overal droog en vrij zonnig, met temperaturen rond de 6 graden en een matige zuidoostenwind. Later in de middag neemt de bewolking toe en in Zeeland valt aan het einde van de dag de eerste regen.

Zondagavond en in de nacht naar maandag blijft het regenachtig en waait het stevig. In het noordoosten kan het kwik dalen tot het vriespunt, terwijl in het zuidwesten de minima rond de 5 graden liggen.

Zacht en onstuimig begin van de week

Maandagochtend verdwijnen de buien snel richting Duitsland en breekt opnieuw de zon door. Het blijft op een enkele bui na droog, maar de wind is stevig: in het binnenland windkracht 5 en aan de kust soms windkracht 8. Met een zachte maximumtemperatuur van 12 graden lijkt de winter ver weg.