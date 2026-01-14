Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eerst regen en zachtere temperaturen, kou keert volgende week terug

Weerbericht

Vandaag, 07:03 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De laatste sporen van sneeuw en ijs in ons land zijn nu echt verdwenen. De winterse omstandigheden hebben plaatsgemaakt voor regen en hogere temperaturen. Maar vanaf het weekend keert de kou weer terug tijdens de nachten.

Na een regenachtige nacht wordt het woensdag vanuit het noordwesten op steeds meer plekken droog. In de ochtend breekt op sommige plekken zelfs de zon door. In het zuiden blijft het lang bewolkt en in Limburg kan er nog een bui vallen. De temperatuur loopt op tot zo'n 5 graden in het noorden en 8 graden in het zuiden.

Woensdagavond neemt vanuit het zuiden de bewolking steeds meer toe en kan het licht regenen. In het noordoosten kan de temperatuur in het begin van de avond nog zakken tot rond het vriespunt. In de nacht blijven de temperaturen boven nul, met 3 tot 8 graden.

Donderdag begint mistig in het Waddengebied en rond het IJsselmeer. Verder blijft het overwegend bewolkt en kan er een enkele bui vallen. Het wordt donderdag maximaal 9 graden bij een zuidelijke wind.

Zonnig en koud weekend

Vrijdag en zaterdag blijft het regenachtig, maar in het weekend komt af en toe ook de zon tevoorschijn. Vanaf zondag wordt het droog. Wel wordt het kouder met 's nachts kans op lichte vorst. Dat weerbeeld zet zich volgende week door. Overdag wordt het zonnig, maar wel steeds frisser met een koude oostelijke wind.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.