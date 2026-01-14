Eerst regen en zachtere temperaturen, kou keert volgende week terug

De laatste sporen van sneeuw en ijs in ons land zijn nu echt verdwenen. De winterse omstandigheden hebben plaatsgemaakt voor regen en hogere temperaturen. Maar vanaf het weekend keert de kou weer terug tijdens de nachten.

Na een regenachtige nacht wordt het woensdag vanuit het noordwesten op steeds meer plekken droog. In de ochtend breekt op sommige plekken zelfs de zon door. In het zuiden blijft het lang bewolkt en in Limburg kan er nog een bui vallen. De temperatuur loopt op tot zo'n 5 graden in het noorden en 8 graden in het zuiden.

Woensdagavond neemt vanuit het zuiden de bewolking steeds meer toe en kan het licht regenen. In het noordoosten kan de temperatuur in het begin van de avond nog zakken tot rond het vriespunt. In de nacht blijven de temperaturen boven nul, met 3 tot 8 graden.

Donderdag begint mistig in het Waddengebied en rond het IJsselmeer. Verder blijft het overwegend bewolkt en kan er een enkele bui vallen. Het wordt donderdag maximaal 9 graden bij een zuidelijke wind.

Zonnig en koud weekend

Vrijdag en zaterdag blijft het regenachtig, maar in het weekend komt af en toe ook de zon tevoorschijn. Vanaf zondag wordt het droog. Wel wordt het kouder met 's nachts kans op lichte vorst. Dat weerbeeld zet zich volgende week door. Overdag wordt het zonnig, maar wel steeds frisser met een koude oostelijke wind.