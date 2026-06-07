Eerst grijs en nat, later zon en temperaturen tot 22 graden

Zondag is op veel plaatsen nog sprake van bewolking. Vooral in het midden en noorden valt af en toe regen. Aan het begin van de middag trekt een laatste bui via het noordoosten weg. Vanuit het zuidwesten breekt de zon daarna geleidelijk door. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noordwesten en rond de 20 graden in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten tot westen neemt in de loop van de middag af naar matig tot vrij krachtig.

In de avond en in de nacht naar maandag zijn er naast hoge sluierwolken ook opklaringen. Maandag begint de dag met geregeld zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten stijgt later op de dag de kans op lichte regen. Het wordt iets warmer dan de afgelopen dagen, met maxima tot 22 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten.

Benieuwd naar de weersverwachting voor de rest van de week? Bekijk dan de video bovenaan.