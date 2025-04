Wisselvallige dag, maar zachter en zonniger weer richting Pasen

Een grijze donderdag voor het oosten van het land: daar valt af en toe regen, met in Limburg zelfs kans op stevige buien. Het westen van het land en vooral Zeeland houden het droog. Daar kunnen ze zich donderdagavond opmaken voor een fraaie rode zonsondergang.

Het kwik stijgt niet veel verder dan 10 tot 14 graden en de noordwestenwind is matig van kracht. Donderdagavond blijft het in het oosten regenachtig, terwijl het in het westen juist wat opklaart. In Zeeuws-Vlaanderen kan het in de nacht naar vrijdag zelfs afkoelen tot slechts 3 graden.

Zaterdag zonnig lenteweer

Vrijdag blijft het in de oostelijke helft bewolkt en nat. In het westen daarentegen breekt af en toe een voorzichtig zonnetje door. In de loop van de middag en avond wordt het overal droger en laat de zon zich vaker zien. Met temperaturen van 12 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten wordt het wat aangenamer.

Zaterdag belooft een prachtige lentedag te worden. Na een frisse nacht met mogelijk zelfs grondvorst, schijnt de zon volop. De temperatuur stijgt tot zo'n 17 graden in het zuiden. Op zondag opnieuw kans op nachtvorst, maar overdag is het zonnig, met later op de dag kans op een bui vanuit het zuiden. Het wordt dan maximaal 20 graden.

Zwoele Pasen en een eerste blik op Koningsdag

Tweede Paasdag wordt zwoel met temperaturen van 18 tot 20 graden, maar ook nat: verspreid over het land trekken buien voorbij. Daarna lijkt het droger te worden met af en toe zon en temperaturen tot ruim 21 graden. En wie alvast vooruitkijkt naar Koningsdag: het oogt licht wisselvallig, maar wel lekker warm.