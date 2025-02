Kletsnatte dag met hagel en wind, droger weekend op komst

Na een wisselvallige donderdag met buien en hagel wordt het weer richting het weekend rustiger. Vrijdag blijft het op een enkele bui na droog, en in het carnavalsweekend breekt de zon steeds vaker door. Wel koelt het 's nachts af tot rond het vriespunt, met kans op nevel en mist.

Donderdagochtend wisselen zon en wolken elkaar af, maar later op de dag wordt het natter. De buien nemen toe en kunnen gepaard gaan met hagel. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig, maar langs de zuidwestkust trekt hij tijdelijk aan naar windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uiteen van 6 graden in Groningen tot 9 graden in Limburg. In de avond wordt het iets droger, al blijft een enkele bui mogelijk. De minima liggen rond de 4 graden.

Droger weekend met koude nachten

Vrijdag blijft het grotendeels droog, en vooral vanuit het noorden breekt de zon vaker door. De temperatuur komt opnieuw rond de 9 graden uit, bij een matige noordwestenwind.

Carnavalsvierders kunnen opgelucht ademhalen: het weekend verloopt rustig en droog. Wel daalt de temperatuur ’s nachts tot rond het vriespunt, waardoor er lokaal nevel en mist kan ontstaan. Overdag begint het grijs, maar uiteindelijk breekt de zon door. Met 9 graden in de middag lijkt het prima weer voor de optochten.