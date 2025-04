Prachtige dagen op komst: donderdag en vrijdag 22 graden

Na de allerzonnigste en droogste maart sinds het begin van de metingen, gaat april op dezelfde voet verder. Tot het weekend speelt de zon de hoofdrol en loopt de temperatuur snel op. Donderdag en vrijdag wordt het op veel plaatsen 21 tot 22 graden. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne moet je wel rekening houden met de zon: door een zonkracht 4 kun je binnen een half uur verbranden.

Komende dagen hebben we te maken met een krachtig hogedrukgebied boven Denemarken, waardoor er een stevige oostenwind waait die warme en droge lucht aanvoert. Op een beetje sluierbewolking of een enkele stapelwolk na, is het zonnig.

De oostenwind, met windkracht 5 en bij vlagen nog wat harder, zorgt ervoor dat het niet warm aanvoelt. Daardoor kan het zijn dat je niet in de gaten hebt dat je aan het verbranden bent. Tussen 12 en 15 uur kan een lichte huid al na een kwartier rood kleuren. Maar ook mensen met een meer donkere huid kunnen na een uur al verbranden. Smeer je dus goed in met een factor 30 of meer als je langdurig de zon in gaat.

Warme dagen

Terwijl het dinsdag nog niet warmer is dan een graad of 15, loopt de temperatuur woensdag al op tot 18 graden. De ochtend begint nog fris, met in het noordoosten kans op een graadje vorst. In het noorden is de lucht daarbij strakblauw, terwijl het zuiden wat bewolking heeft. De vrij krachtige oostenwind zorgt ervoor dat het wel wat frisser aanvoelt en is vooral bij open water hinderlijk. In het Waddengebied kan de windkracht oplopen tot 6 Beaufort, en omdat de wind daar vanaf de Waddenzee waait, blijft het hooguit 13 graden.

Donderdag neemt de wind wat af, tot gemiddeld windkracht 4 uit het oosten. Wie dan in de zon uit de wind zit, kan heerlijk toeven in zomerkleding. Het wordt 20 of 21 graden. Alleen in het uiterste noorden, bij het koude water, is het wat minder warm.

Vrijdag wordt misschien wel de beste dag voor lenteliefhebbers. Bij volop zon en nog iets minder wind, stijgt de temperatuur in de zuidelijke helft tot 22 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm, en in het uiterste noorden koelt het in de loop van de middag flink af als de wind naar het noorden draait. De zon schijnt dan het maximale aantal van 13 uren.

Minder warm

In het weekend draait de wind meer naar een noordelijke richting, waardoor het een stuk frisser wordt. In het noorden is het dan nog hooguit 10-14 graden, terwijl het verder naar het zuiden nog 15 of 16 graden kan worden. Daarbij wisselen wolkenvelden en flink wat zon elkaar af, en het blijft nog steeds droog. De verwachting is nog onzeker; mocht de wind meer uit het oosten waaien, dan wordt het een stuk zachter.