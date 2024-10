Prachtig herfstweekend: volop zon en temperatuur omhoog

Het weekend brengt heerlijk, zonnig weer, met aangename temperaturen en weinig wind. Later kan er wat bewolking ontstaan, maar het blijft grotendeels droog. Ook de dagen daarna blijft het zacht, met temperaturen die kunnen oplopen tot 20 graden.

Zaterdag wordt het een prachtige, zonnige dag met een temperatuur rond de 16 graden. In het noorden van het land is er 's ochtends kans op mist, waarvoor code geel is afgegeven. Deze mist zal halverwege de ochtend verdwijnen, waarna de zon volop doorbreekt. In het binnenland kunnen in de loop van de dag enkele stapelwolken ontstaan.

Zondag begint ook zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking geleidelijk toe. Later op de dag is er kans op een lichte bui, en de temperatuur zakt naar 14 graden.

Wisselvallig herfstweer

Na het weekend verandert het weerbeeld naar wisselvallig herfstweer met meer wind. Wel blijft de temperatuur zacht en wordt het weer wat warmer. Een zuidelijke stroming brengt zachte lucht vanuit Spanje, waardoor het kwik maandag kan oplopen tot 18 graden, en lokaal zelfs tot 20 graden.

Tegen het midden van de week wordt het onstuimiger met regen en stevige wind.