Restanten ex-orkaan Erin tollen rond: dit merk je er deze week van

Gisteren, 06:46

De restanten van orkaan Erin, de eerste orkaan van dit seizoen die zich op de Atlantische oceaan heeft ontwikkeld, draaien de komende dagen rond in de buurt van de Britse eilanden. Voor Nederland betekent dat voorlopig nog even zomerse warmte, maar later in de week verandert het weerbeeld en wordt het wisselvalliger en frisser.

Maandag begint fris, met lokaal mistbanken en wolkenvelden in het noorden. Daar blijft het iets koeler, rond 22 graden en met kans op een licht buitje. In het zuiden schijnt de zon volop en loopt het kwik op tot 25 graden bij nauwelijks wind. In de avond klaart het overal breed op en koelt het in de nacht af tot zo’n 6 graden landinwaarts.

Dinsdag wordt de warmste dag van de week. In de ochtend is er veel zon en voelt het echt zomers aan. In de middag trekt er vanuit het westen meer bewolking binnen en kan daar ook een bui vallen. Met een matige zuidoostenwind lopen de temperaturen op tot 24 à 29 graden.

Omslag

Woensdag blijft het nog zomers en droog. Maar vanaf donderdag maakt de zon vaker plaats voor bewolking en neemt de kans op regen toe. Richting het weekend wordt het een stuk frisser, met een aantrekkende wind en geregeld buien.

