Het blijft donderdag opnieuw nat en onstuimig herfstweer. In het hele land gaat het regenen, al klaart het op sommige plekken ook op. In het weekend komt er meer ruimte voor de zon en blijft het grotendeels droog. Het wordt dan wel een stuk frisser.

D onderdagochtend begint het op veel plekken nat. De regen trekt in de loop van de ochtend naar het noorden. In de middag breekt in het zuiden af en toe de zon door, maar ook daar blijft het regenachtig. In de rest van het land blijft het bewolkt. De temperatuurverschillen in het land zijn groot. Het wordt zo'n 6 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden.

In de avond trekt de regen geleidelijk naar het zuiden van het land. In het noorden klaart het vaker op en daalt de temperatuur richting het vriespunt of zelfs iets daaronder. In het zuiden blijft het 5 à 6 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten.

Vrijdagochtend valt er in het zuiden nog een bui, maar in de loop van de dag komt er ook meer ruimte voor de zon. Ook in het noorden blijft het regenen. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig. Het wordt tussen de 7 en 9 graden.

Weekend grotendeels droog, maar wel kouder

In het weekend valt er zaterdag nog een enkele bui, maar er is ook geregeld ruimte voor de zon. Zondag blijft het naar verwachting droog, maar is het wel bewolkt. De temperatuur zakt naar een graad of 6.

Tot en met volgende week woensdag is het aan de koude kant. Overdag wordt het een graad of 5 en tijdens de nacht en ochtend zakt de temperatuur op veel plaatsen onder het vriespunt. Het blijft droog en soms mistig, maar mogelijk breekt de zon ook nog even door. De paraplu kan op deze dagen thuisblijven.