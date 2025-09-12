Terug

Buien en onweer dit weekend, maandag mogelijk stormachtig aan de kust

Weerbericht

Vandaag, 07:29

Nederland moet zich opmaken voor wisselvallig en onstuimig weer. Buien, onweer en stevige windvlagen trekken de komende dagen over het land. Vooral aan de kust kan het stormachtig worden. Ook op Prinsjesdag blijft het niet helemaal droog.

In de ochtend trekken buien vooral over het noorden van het land, terwijl het elders vaak droog blijft met af en toe zon. In de middag kan overal een bui vallen, met daarbij kans op onweer. Toch laat de zon zich ook geregeld zien. De temperatuur ligt rond de 18 à 19 graden. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten.

Avond, weekend en Prinsjesdag

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag blijft het in het binnenland grotendeels droog met opklaringen. Aan zee houden de buien aan, vooral in het noordwesten, waar ook onweer mogelijk is en veel regen kan vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 9 graden in het noordoosten en 13 graden in het zuidwesten.

Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig, met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 17 tot 18 graden.

Maandag trekt een depressie over de Noordzee en kan het aan de kust stormachtig worden, met zware windstoten. Op Prinsjesdag vallen er opnieuw buien, maar is er ook ruimte voor een oranjezonnetje.

