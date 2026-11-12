Rustig en vrij droog herfstweer maakt plaats voor regen en wind

Vanaf de laatste week van oktober is het al een tijdje rustig en grotendeels droog herfstweer. Daar lijkt echter na ruim drie weken verandering in te komen. In de loop van zondag gaat het harder waaien en regenen en volgende week is het dan wisselvallig en soms onstuimig herfstweer. Zo kunnen onze watervoorraden onder de grond weer goed worden aangevuld.

Het rustige herfstweer van de afgelopen weken leverde overdag geregeld mooie zonnige momenten op. Het was dan ook heerlijk om met een dikke jas aan door de kleurrijke natuur te wandelen. Tijdens de heldere nachten koelde het geregeld flink af, met al vroege lokale vorst tot gevolg. Soms werd de lucht zo vochtig dat er dichte mist ontstond, met eerder deze week zelfs de langste ochtendspits van het jaar en diverse ongevallen tot gevolg. Na een natte start van de maand oktober bleef het grotendeels droog, waardoor het tekort aan neerslag weer verder opliep.

Neerslagtekort flink opgelopen

Het neerslagtekort, het verschil tussen de dagelijkse verdamping en de neerslag die valt, houden we het hele jaar bij. Tijdens de droge lente- en zomerdagen neemt dit neerslagtekort uiteraard toe. In het afgelopen jaar, na een kurkdroog voorjaar en de warmste zomer ooit, liep het tekort op tot historisch hoge waarden die passen bij de droogste jaren die we ooit hebben gemeten. Tijdens de natte herfst- en wintermaanden hopen we dit tekort dan weer aan te kunnen vullen. Lukt dit niet, dan beginnen we volgend jaar al met een tekort. Als er dan weer zo'n lange droge en warme periode aanbreekt, ondervinden we al snel de gevolgen van droogte. Dus laat het maar veel regenen!

Stevige wind en regen

En juist dat lijkt ook te gaan gebeuren in de tweede helft van deze laatste herfstmaand. Waar hogedrukgebieden de afgelopen tijd het weerbeeld bepaalden, zijn het vanaf zondag de lagedrukgebieden die de dienst gaan uitmaken. Dat levert wisselvallig herfstweer op met af en toe zon, maar verder geregeld dikkere wolken waaruit het soms stevig en langdurig gaat regenen. Daarbij wakkert de zuid- tot zuidwestelijke wind soms ook flink aan. Een voordeel is wel dat de nachten dan vaak niet meer zo koud zijn en er ook geen mist ontstaat. Overdag hebben we vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar, met een graad of 9.