Oktober start zonnig, later deze week meer wisselvallig

Oktober is van start gegaan en dat is voor veel mensen de eerste echte herfstmaand, maar toch laat de zon zich nog flink zien. Na een mistige start van de dag kan de temperatuur dinsdag oplopen tot ongeveer 19 graden, vertelt Hart van Nederland-weerman Robert de Vries.

Vooral in het midden, zuiden en westen begon de dag mistig. In de loop van de ochtend lost de mist op en krijgt de zon vrij spel. Dinsdagmiddag verschijnen er sluierwolken, maar de zon blijft de hoofdrol spelen. Het wordt 16 tot 19 graden bij een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind van kracht 2 tot 4.

Wisselvallig weekend

Dinsdagavond en -nacht trekken wolkenvelden over, vooral in het zuidwesten. In het oosten blijft het helder en kan het flink afkoelen: lokaal tot 2 graden, met kans op nachtvorst.

Woensdag zijn er hoge wolkenvelden, maar blijft er ook veel ruimte voor zon, vooral in het oosten. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden. Richting het weekend draait het weer en wordt het wisselvallig: er vallen meer buien en de wind neemt flink toe.