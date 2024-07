Nog veel buien en onweer in aantocht, maar zon en warmte keren terug

Zaterdag blijft het weer onstuimig in Nederland. Meteoroloog Jordi Huirne waarschuwt voor veel bewolking, stevige buien en een frisse temperatuur van slechts 17 graden.

De hevige regen waarmee delen van het land vrijdag te maken had blijft zaterdag waarschijnlijk uit, maar op enkele plekken kan het nog tekeer gaan. Vooral in het oosten en noordoosten is er kans op flinke onweersbuien, terwijl het in het westen en zuiden later op de dag droger wordt en de zon zich af en toe laat zien.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag klaart het op in het binnenland en daalt de temperatuur tot een frisse 10 graden. Het noorden blijft echter onder een grijs wolkendek met af en toe een bui. Zondag start vrij zonnig en droog, behalve in het uiterste noorden waar meer bewolking, veel wind en een paar buien voorkomen. In de middag verandert er weinig: in het midden en zuiden is het mooi zomerweer met een afwisseling van zon en stapelwolken, met maximaal 23 graden in Limburg. In het noorden blijft het echter winderig, met meer bewolking en vooral op de Wadden buien, daar is het maar 18 tot 20 graden.

Vanaf komende week zonniger

Zonaanbidders en festivalgangers kunnen komende week meer gaan genieten. Maandag wordt een prachtige zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 25 graden. In de avond kunnen er wel enkele buien vallen. Dinsdag wordt het wat wisselvalliger met meer buien, minder zon en een maximum van 22 graden.

Woensdag volgt er nog een laatste bui, maar een hogedrukgebied zorgt daarna voor stabiel en droog weer met veel zon en temperaturen tussen een aangename 23 en 25 graden. "Goed nieuws voor de 4Daagse en de Zwarte Cross", aldus Huirne.