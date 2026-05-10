Na zonnige zondag slaat het weer om: stuk frisser en nat

Zondag is het nog volop lenteweer. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft op de meeste plekken droog. In het noorden wordt het ongeveer 14 graden, in Limburg kan het lokaal nog 20 graden worden.

In de avond neemt in het zuidoosten de bewolking toe en kan wat lichte regen vallen. In de nacht naar maandag koelt het flink af. Landinwaarts kan het slechts 1 of 2 graden worden, met kans op vorst aan de grond.

Maandag start fris en wisselvallig. Vooral in het zuidoosten valt eerst regen, later kunnen ook elders buien ontstaan. Het wordt niet warmer dan 11 tot 13 graden bij een stevige noordwestenwind.

Het volledige weerbericht vertelt meteoroloog Stefan van der Gijze je in bovenstaande video.