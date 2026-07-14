Zonnige dag met lokaal tropische temperaturen en kleine kans op een bui

Wie van zomers weer houdt, kan dinsdag zijn hart ophalen. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt in vrijwel het hele land flink op. In het noordwesten wordt het ongeveer 26 graden, in Limburg kan het zelfs tropisch warm worden met 32 graden. Een matige tot vrij krachtige noordoostenwind zorgt op veel plekken voor wat verkoeling.

In de loop van de middag ontstaan in het oosten stapelwolken. Heel plaatselijk kan daar een regenbui ontstaan, maar op de meeste plekken blijft het droog en zonnig.

Dinsdagavond blijft het rustig weer met veel zon. Komende nacht drijft vanuit het noorden wat hoge bewolking binnen. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden in het noordoosten en blijft met 18 tot 19 graden duidelijk hoger in het zuiden.

Ook morgen zomers warm

Ook woensdag houdt het zomerweer aan. De zon laat zich opnieuw vaak zien. Landinwaarts kan wat bewolking ontstaan en is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Daarbij blijft een matige noordoostenwind waaien.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het in de bovenstaande video.