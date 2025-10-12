Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grijze zondag met kans op motregen, later breekt soms de zon door

Weerbericht

Vandaag, 08:18 - Update: 5 minuten geleden

Link gekopieerd

Het is zondag opnieuw grijs in grote delen van het land. In het noorden kan de zon in de ochtend kort doorbreken, maar elders blijft het vooral bewolkt. Zondagmiddag valt in het noordoosten en oosten lokaal wat (mot)regen. Grote hoeveelheden worden niet verwacht. De temperatuur ligt rond 16 à 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten, windkracht 2 tot 4.

Zondagavond en in de nacht naar maandag blijft het bewolkt met her en der wat lichte regen of motregen. Onder de wolken blijft het vrij zacht, met minima tussen 12 en 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden.

Ook maandag overheerst de bewolking, al kan de zon in de middag af en toe doorbreken. In de ochtend kan nog wat lichte regen vallen. De temperatuur komt uit op zo’n 16 graden, met een zwakke tot matige noordoostelijke wind.

Weinig verandering komende week

Vanaf dinsdag blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde. Door een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden voert een noordwestelijke stroming vochtige lucht aan vanaf de Noordzee. Daardoor blijft het vaak bewolkt, met soms een paar buitjes. Grote hoeveelheden regen worden niet verwacht. De middagtemperaturen liggen de hele week rond 15 tot 16 graden, met weinig wind.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.