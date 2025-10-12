Grijze zondag met kans op motregen, later breekt soms de zon door

Het is zondag opnieuw grijs in grote delen van het land. In het noorden kan de zon in de ochtend kort doorbreken, maar elders blijft het vooral bewolkt. Zondagmiddag valt in het noordoosten en oosten lokaal wat (mot)regen. Grote hoeveelheden worden niet verwacht. De temperatuur ligt rond 16 à 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten, windkracht 2 tot 4.

Zondagavond en in de nacht naar maandag blijft het bewolkt met her en der wat lichte regen of motregen. Onder de wolken blijft het vrij zacht, met minima tussen 12 en 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden.

Ook maandag overheerst de bewolking, al kan de zon in de middag af en toe doorbreken. In de ochtend kan nog wat lichte regen vallen. De temperatuur komt uit op zo’n 16 graden, met een zwakke tot matige noordoostelijke wind.

Weinig verandering komende week

Vanaf dinsdag blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde. Door een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden voert een noordwestelijke stroming vochtige lucht aan vanaf de Noordzee. Daardoor blijft het vaak bewolkt, met soms een paar buitjes. Grote hoeveelheden regen worden niet verwacht. De middagtemperaturen liggen de hele week rond 15 tot 16 graden, met weinig wind.