Regen in het zuiden, zon in het noorden: dit gaat het weer doen vandaag

Weerbericht

Vandaag, 06:20

Het weer blijft woensdag verdeeld over het land. In het westen en noorden breekt geregeld de zon door, maar in het zuidoosten overheersen wolken en regen. Daarbij staat een frisse noordoostenwind die vooral aan zee stevig kan aanvoelen.

Door die verschillen loopt ook de temperatuur uiteen. In het natte en bewolkte deel van het land blijft het hangen rond 12 graden. Waar de zon vaker schijnt, kan het oplopen tot ongeveer 15 graden. Daarmee is het aan de frisse kant voor begin mei.

Woensdagavond verandert er weinig aan het weerbeeld. In de nacht naar donderdag klaart het vanuit het westen op steeds meer plekken op. Alleen in het uiterste zuidoosten blijft kans op lichte regen bestaan. Tijdens heldere momenten daalt de temperatuur naar ongeveer 4 graden. Onder de bewolking blijft het zachter met zo’n 8 graden.

Warmer weer

Donderdag begint Limburg nog met wat regen, maar later op de dag wordt het daar ook droog en breekt de zon door. In de rest van Nederland begint de dag zonnig, al ontstaan er later stapelwolken. Op een enkel buitje na blijft het droog bij temperaturen rond 15 graden.

Benieuwd naar wat het weet aankomend weekend gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt praat je in de bovenstaande video bij.

Beeld: Ton Wesselius.

Door Redactie Hart van Nederland

