Donderdag veel zon aan de kust en zomerse temperaturen, zondag kan nat uitpakken

We hebben donderdag een zonnige dag voor de boeg, in het hele land stijgt het kwik tot over de 20 graden. In het zuiden en zuidwesten van het land kan het zelfs zomers warm worden met temperaturen tot 26 graden. De komende dagen blijft het dit weer al zijn er wel nieuwe buien in aantocht.

Na een frisse start in het noorden met wat wolkenvelden en zelfs een spatje regen, begint de donderdag op andere plekken in het land juist zonnig. De temperatuurverschillen in de ochtend zijn minimaal: in Groningen is zo'n 18 graden, in Zeeland tikt de temperatuur al de 20 graden aan. Wind staat er nauwelijks.

Donderdagmiddag krijgt vooral de westkust een flinke portie zon cadeau. Landinwaarts ontstaan stapelwolken en hoge bewolking, en in het noordoosten blijft het soms zelfs grijs met kans op een drup regen. Toch loopt de temperatuur op: van 20 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. De zon breekt later op meer plekken door.

In de avond is het aangenaam zomerweer. In vrijwel het hele land schijnt de zon, met alleen wat sluierwolken in het binnenland. Het koelt ’s nachts af naar zo’n 13 graden en in het oosten ontstaat lokaal mist. Vanuit het noorden schuiven nieuwe wolkenvelden binnen.

Zonnige vrijdag

Vrijdag begint grauw met veel bewolking, vooral in het noorden en midden. Alleen in het zuiden laat de zon zich nog even zien. In de middag klaart het op vanuit het noorden, en in de tweede helft van de dag wordt het zelfs vrij zonnig. Alleen in het oosten kan het wat langer duren voor de zon doorbreekt.

Vrijdagavond wordt opnieuw een zonnige, rustige avond. De temperatuur ligt dan tussen de 20 graden aan de kust en 26 graden landinwaarts. In de nacht naar zaterdag ontstaan opnieuw mistbanken in het oosten.

Buien op komst

Het weekend brengt zomerse temperaturen, vooral in het binnenland waar het lokaal 27 graden kan worden. Toch is het niet alleen zonneschijn: zondag neemt de kans op buien toe. Aan zee blijft het met maximaal 22 graden wat koeler, maar de zon schijnt daar wel vaker door. De kans op buien blijft ook in het begin van de nieuwe week aanwezig.