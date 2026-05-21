Eerste zomerse dag van het jaar komt eraan

Er komt een zomerse periode aan! Het relatief frisse en wisselvallige weer laten we eindelijk achter ons. Donderdag trekken in de ochtend nog wat wolkenvelden over, maar in de middag breekt de zon flink door. Het blijft droog en het wordt warmer met 18 tot 20 graden in het noorden en lokaal 23 graden elders in het land.

Vrijdag volgt de eerste zomerse dag van het jaar, met in De Bilt temperaturen van 25 graden of meer. Daarbij schijnt de zon volop en blijft het droog. Op 1 mei was al de eerste lokale zomerse dag, toen werd het in het Limburgse Ell 25,1 graden.

Ook het Pinksterweekend verloopt zomers warm. Zaterdag kan het in het zuiden lokaal zelfs 30 graden worden. Zondag en maandag is het in het noorden iets minder warm, maar in de rest van het land blijft het zomers met 25 tot 28 graden.

