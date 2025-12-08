Dubbele cijfers én zonnig: dit kun je de komende dagen verwachten

Het is aan het begin van deze nieuwe week op veel plekken droog en de zon laat zich geregeld zien. Opvallend is vooral hoe zacht het al aanvoelt. Zondag werd in De Bilt een dagrecord verbroken en ook de komende dagen blijft het kwik ruim in de dubbele cijfers.

In grote delen van het land stijgt de temperatuur ’s ochtends meteen boven de tien graden. Vanuit het zuidwesten schuift later op de dag meer bewolking binnen en kunnen er enkele buien vallen, maar een compleet verregende middag wordt het niet. De temperatuur loopt op tot zo’n 12 tot 15 graden, met een matige tot krachtige zuidwestenwind.

In de avond en nacht blijft het zacht. In het noorden kan tijdelijk een opklaring doorkomen, al trekt daar ook een enkele bui voorbij. Verder overheerst de bewolking en valt op veel plekken lichte regen. De minima blijven uitzonderlijk hoog: het wordt niet kouder dan 10 à 11 graden, met windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten.

Hogere temperaturen blijven

Dinsdag krijgen vooral het noordwesten en noorden te maken met wat regen. In de rest van het land blijft het lange tijd droog en kan in het binnenland zelfs af en toe de zon doorbreken. De middagtemperaturen blijven met 12 tot 14 graden opnieuw aan de hoge kant voor januari.

Woensdag schuift nog een laatste beetje regen over het zuidoosten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er is ruimte voor zonnige momenten en het blijft mild, met gemiddeld zo’n 13 graden.

Drogere dagen op komst

Vanaf donderdag volgen enkele overwegend droge dagen. De zon laat zich vaker zien en al zakt de temperatuur een tikje, met dubbele cijfers in de middag blijft het nog altijd opvallend zacht voor de tijd van het jaar.

Beeld: Regina Vastenhout, Uddel