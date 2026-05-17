Onweer en regen trekken weg: volgende week richting 25 graden

Wie hoopt op zonnig lenteweer, moet nog even geduld hebben. Zondag overheerst de bewolking en valt op veel plekken lichte regen of motregen. Maar halverwege volgende week keert het lenteweer terug en krijgen we mogelijk al een voorproefje van de zomer.

Voor we kunnen genieten van droog weer en hogere temperaturen, moeten we nog even door de zure appel heen bijten. Na een wisselvallige ochtend moeten we vanmiddag opnieuw rekening houden met buien die vanuit het zuidwesten over het land trekken. Vooral in het oosten kunnen die stevig uitpakken, met kans op onweer. Het wordt wel wat zachter dan zaterdag, met temperaturen tussen de 14 en 16 graden.

Zondagavond blijven vooral in het zuidoosten nog enkele buien hangen. In de rest van het land wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon door. Komende nacht blijft het op veel plaatsen rustig en droog, al kan in het oosten nog wat regen vallen. De temperatuur zakt naar ongeveer 8 of 9 graden.

Wisselvallig begin volgende week

Aan het begin van de week blijft het weer wisselvallig. Maandagochtend valt in het oosten nog regen, later trekken opnieuw buien over het land. Daarbij is opnieuw kans op onweer. De temperatuur komt uit tussen de 14 en 17 graden.

Wil je weten wanneer we zonder paraplu naar buiten kunnen?